Kiireetön erikoissairaanhoito on lain mukaan aloitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää yhdeksän hyvinvointialuetta ja Hus-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräyksiä tehostetaan uhkasakolla.

Määräys koskee Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueita.

Toissa maaliskuussa Valvira määräsi 14 hyvinvointialuetta ja Hus-yhtymän saattamaan kiireettömän erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi vuoden kuluessa. Valviran mukaan alueilla on tehty toimia hoitoon pääsyn parantamiseksi ja osalla alueista tilanne on parantunut selvästi, mutta ei lainmukaiseksi.

Husille 8,5 miljoonan uhkasakko

Suurin uhkasakko koskee Hus-yhtymää, ja se on 8,5 miljoonan euroa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen uhkasakko on 3,5 miljoonaa ja Pohjois-Pohjanmaan 3 miljoonaa. Muiden hyvinvointialueiden sakon ovat 250 000:n ja kahden miljoonan euron väliltä.