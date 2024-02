Miten Max Verstappen vaikutti Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen jättikäänteeseen? F1:ssä muhii nyt melkoinen ”Kimi-soppa”

Mercedes tiedotti viime elokuussa, että brittikuljettaja Lewis Hamilton on tehnyt tallin kanssa kahden vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

Kaiken taakse verhoutui vasta 17-vuotias italialaiskuljettaja, Andrea Kimi Antonelli . Hän on Mercedeksen uusi timantti.

/All Over Press

/All Over Press

Antonelli, joka on saanut etunimensä suomalaisen F1-maailmanmestarin Kimi Räikkösen mukaan, on niinkin kova lupaus, että hän vaikutti Mercedeksen ja Hamiltonin viimesyksyisiin sopimuskuvioihin.

– ( Nico ) Rosberg ja Hamilton olivat tehneet monivuotiset sopimukset meidän kanssamme ja Red Bull haistoi sauman. He antoivat hänelle ajopaikan Toro Rossolta niin, että hän saattoi siirtyä piakkoin Red Bullin puolelle.

– Tuon myötä menetimme nuoren kuljettajan, joka on niittänyt nyt hurjaa menestystä (kolme F1:n maailmanmestaruutta putkeen). Nyt meillä on uusi, erittäin lupaava juniorikuljettaja, joka on näyttänyt jo kykynsä. Halusimme pitää hänelle ovet avoimina, Wolff jatkoi, viitaten Antonelliin.