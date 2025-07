Kohukuskilta rajua tekstiä Valtteri Bottaksen villistä F1-huhusta

Entinen F1-kuski Nelson Piquet Jr. otti varsin räväkällä tavalla kantaa maanantaina julkaistuun huhuun, jonka mukaan Valtteri Bottas saattaisi siirtyä Alpinelle.

The Race -sivuston mukaan Bottas on noussut ykkösvaihtoehdoksi, kun Alpine on kartoittanut mahdollisuutta, missä se etsisi uuden kisakuljettajan argentiinalaisen Franco Colapinton tilalle.

The Race kertoo saaneensa tietää, että Alpinen tallipäällikkö Flavio Briatore on ottanut yhteyttä Mercedekseen keskustellakseen tallin nykyisen varakuljettajan Bottaksen saatavuudesta. Sivuston mukaan Mercedes ei ole vastustanut ideaa, varsinkin kun Alpinesta on tulossa ensi kaudella sen asiakastalli.

– Bottaksen kaltaisen kuljettajan mukaan ottaminen olisi täysin järkevää, jotta tiimi saisi vastauksia pakettinsa vahvuuksista ja heikkouksista, The Race kirjoittaa.

Alpine teki jo aiemmin tällä kaudella kuljettajavaihdoksen, kun Colapinto korvasi australialaisen Jack Doohanin. Vaihdos tehtiin keväällä ajetun Miamin GP:n jälkeen.

Viime kaudella Williamsilla väläytellyt Colapinto ei ole kuitenkaan päässyt kunnolla vauhtiin Alpinella. Colapinto on ollut parhaimmillaan tuloksissa 13:s.

Entinen F1-kuski Nelson Piquet Jr. otti varsin räväkällä tavalla kantaa maanantaina julkaistuun huhuun, jonka mukaan Bottas saattaisi päätyä Alpinelle. Piquet Jr. kommentoi asiaa Instagramin tarinat-osiossa (kuvakaappaus näkyy täältä).

– Pitäisikö tuolle paikalle laittaa joku nuori talentti, (Felipe Drugovich, joku Indy-kuski, Paul Aron tai Alex Dunne) vai pitäisikö siihen laittaa varsin tasapaksu kuski, joka on ollut jo jonkin aikaa ulkona kuvioista? Jestas, vanha mies pyörittää tallia huonommin mitä osasin kuvitella, Piquet sivalsi.

Piquet viittasi Alpinen 75-vuotiaaseen tallipäällikköön Briatoreen, jonka kanssa hänellä on varsin myrskyinen historia.

Briatore toimi Piquetin managerina vuonna 2008, kun Piquet ajoi tarkoituksella seinään Singaporen kisassa. Piquetin kolari toi radalle turva-auton, minkä yhteydessä Renaultin toinen kuljettaja Fernando Alonso nousi kisan kärkeen.

Piquet myönsi myöhemmin, että koko tapaus oli ennakolta suunniteltu. Renaultin silloiset johtajat, Briatore mukaan lukien, syyttivät Piquetia valehtelusta, nostaen syytteitä tätä kohtaan. Tuomioistuimen mukaan Piquet puhui kuitenkin totta, minkä myötä Renault joutui muun muassa julkaisemaan julkisen anteeksipyynnön brasilialaiskuljettajan suuntaan.

Piquetin F1-ura päättyi syksyllä 2009, minkä jälkeen Singaporen kolaritapaus nousi esiin. Piquet on ajanut myöhemmin muun muassa NASCAR:ssa ja Formula E -sarjassa.