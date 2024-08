Valtteri Bottas syrjään huhumyllyn keskellä

Shwartzman, 24, on F1-talli Ferrarin nykyinen varakuljettaja. Hän on hoitanut kyseistä virkaa viime kaudesta lähtien. Shwartzman on ajanut tällä kaudella myös kansainvälisen autoliiton FIA:n kestävyysluokan (World Endurance Championship) kisoja.