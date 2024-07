F1:ssä tapahtuu: 19-vuotiaalle lupaukselle ajopaikka – säväytti Ferrarilla

Bearman, 19, on Ferrarin junioriakatemian jäsen. Hän kuuluu samaan ohjelmaan kuin 17-vuotias suomalaiskuljettaja Tuukka Taponen . Bearman paikkasi aiemmin tällä kaudella Ferrarin espanjalaiskuljettajaa Carlos Sainzia , kun tämä joutui pikaiseen umpisuolileikkaukseen. Bearman ei paljoa näyttöpaikassaan tutissut, vaan hän oli pikahälytyksen jälkeen hienosti seitsemäs Saudi-Arabian kisassa.

Bearman on ajanut muuten tällä kaudella F2-sarjassa. Siellä britin menestys on jäänyt vaisuksi, sillä hän on seitsemän osakilpailuviikonlopun jälkeen kuljettajien taulukossa sijalla 14.