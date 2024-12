Kun F1-kautta on vain yksi osakilpailu jäljellä, Sauberin Valtteri Bottas on ainoa täyden sesongin kuljettaja, jolla ei ole plakkarissa pisteen pistettä. Nastolan mies repi asiasta jo huumoria.

Bottas julkaisi sosiaalisen median kanavissaan kuvan, jossa hän nauraa ratketakseen Sauber-tallin väen vierellä.

– Kun minulle kerrottiin, että saisin pisteitä vuonna 2024, suomalainen kirjoitti otoksen yhteyteen.

Sauberin vuosi on mennyt alta lipan. Talli on tukevasti valmistajien jumbona. Ensimmäiset pisteensä se saavutti vasta viime viikonloppuna, kun kiinalaiskuski Zhou Guanyu onnistui kaasuttelemaan Qatarin osakilpailun kahdeksannella sijallaan neljä pinnaa.

"Sääli"

13. ruudusta kilpailuun lähtenyt ja lopulta 11:nneksi sijoittunut Bottas puolestaan tilitti, että kaikki olisi kääntynyt häntä vastaan siitä lähtien, kun RB:n Liam Lawson törmäsi häneen 10 sekunnin aikarangaistuksen arvoisesti.

– Hän pyörähti ja menetin ratapositioni. Päätimme ennen kilpailua, että edellä oleva saa optimaalisen strategian ja toinen tukistrategian, suomalaispilotti sanaili Motorsport.comin mukaan.

Zhou sai Sauberilta paremman strategian. Bottas tuli jo hyvissä ajoin rengasvaihtoon ja sai kovat renkaat muiden painellessa kovempaa pitkään kestäneillä keskikovilla kumeilla.

– Myös turva-auton ajoitus oli minulle pahin mahdollinen. Se on sääli, koska todella huonosta kisasta huolimatta olin 11:s. Puolikelvollisesta kilpailusta olisi pitänyt saada pisteitä.

– Olen kuitenkin iloinen Zhoun ja tiimin puolesta. Kaikki ansaitsevat ainakin ne pari pistettä. Kukaan ei halua olla se tiimi, joka niitä ei saa, joten ainakin tuo kirous on saatu pois. Mutta minulla on edelleen nolla pistettä, mikä ei ole hieno asia. Se on päällimmäisin tunne nyt.

Bottas toivoo pystyvänsä taistelemaan Abu Dhabissa, jossa F1-kausi päättyy tulevana viikonloppuna. Sekä hän että Zhou väistyvät Sauberilta tämän kauden päätteeksi.