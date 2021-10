Valtteri Bottas yllättyi Michael Andrettin suunnitelmista – esittää toiveen Alfa Romeon tulevaisuudesta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Alfa Romeo on houkutteleva kohde, koska Islero-sijoitusyhtiön omistamalla yksityistallilla on hyvät fasiliteetit edistyksellinen tuulitunneli mukaan lukien.

Toimiva johto ratkaisee menestyksen

– Luotan, että asioista päättävät ihmiset tietävät, mikä on tallille parasta. Enkä usko, että voisin mitenkään vaikuttaa tallin omistussuhteisiin, Bottas jatkoi aiheesta.

– Tässä on kyse Formula 1:n bisnespuolesta, mutta ratkaisevaa on, että tallin avainhenkilöt jatkavat tehtävissään. Luotan heidän kykyynsä hoitaa tehtäviään ja se on kannaltani tärkeintä.