F1-mestari täräyttää: hän on Max Verstappenin huonoin tiimikaveri

Vuoden 1997 F1-maailmanmestari Jacques Villeneuve sanoo Yuki Tsunodan olevan huonoin Max Verstappenin tähänastisista tallikavereista.

Tsunoda on ollut vaikeuksissa sen jälkeen, kun hänet nostettiin Verstappenin rinnalle Japanin GP:ssä. 25-vuotias japanilainen on kerännyt pisteitä vain kolmesta kisasta Red Bullille liittymisensä jälkeen.

Tsunodan paras sijoitus RB21:llä oli yhdeksäs Bahrainissa. Hänen F1-tulevaisuutensa tiimissä tämän kauden jälkeen näyttää epävarmalta, vaikka hän on osoittanut välähdyksiä paremmasta viime kilpailuissa.

Vision4sportille puhunut Villeneuve kritisoi Tsunodaa varsin kovasanaisesti.

– Tsunoda on luultavasti huonoin heistä kaikista tähän mennessä, Villeneuve tylyttää.

– Monet sanovat, että tilanne on epäreilu, että auto on tehty Maxille. Mutta Max saattaa olla ainoa, joka todella antaa hyvää palautetta tiimille. Joten kyllä, he kehittävät autoa, joten se paranee ja paranee nimenomaan Maxille.

– He eivät ole siellä yrittämässä vaikeuttaa kakkoskuljettajan tilannetta. Asia on niin, ettei Maxin kaltaisia ole montaa. Jos katsoo menneisyyteen, varikolla oli useampi kuin yksi hänen tasollaan. Ja sitten oli muutama hyvä kuljettaja. Ja myös muutama keskiverto.

Villeneuve toteaa, että hyviä kuljettajia on nyt paljon, mutta poikkeuksellisia kuskeja harvassa.

– Max todella erottuu joukosta, joten on vaikea laittaa ketään hänen rinnalleen. Koska jos kaikki keskenään kilpailevat kuljettajat ovat hädin tuskin hyviä, he kaikki näyttävät hyviltä keskenään.

– Niin on, kunnes saat tiimiisi jonkun Maxin kaltaisen ja ajattelet: ’Okei, ehkä he eivät kaikki ole tarpeeksi hyviä!’ Joten onko kyse siitä, että kaikki Maxin kanssa tähän mennessä paritetut kuljettajat ovat olleet keskivertokuljettajia, Villeneuve pohtii.

Kova heitto uudesta tallikaverista

Villeneuve uskoo, että nyt on aika asettaa tunnettu kuljettaja Verstappenin rinnalle. Tsunoda ja useat hänen edeltäjistään, kuten Liam Lawson, eivät ole olleet lähelläkään Verstappenin tasoa.

Villeneuve haluaa nähdä Charles Leclercin tai Fernando Alonson Verstappenin rinnalla tulevaisuudessa.

– Olisi hyvä nähdä Leclerc Verstappenin vieressä, jotta näkisimme, kuinka hyvä hän todella on. Tai Alonson, koska hänet tiedetään nopeaksi, hän selitti.

– Tai sitten Lando Norris, jotta näkisimme, onko Norris todella poikkeuksellinen vai onko hän vain erittäin hyvä.

Tämä auttaisi Villeneuven mukaan mittaamaan asioita. Hänen mukaansa Verstappenin tähänastiset tallikaverit eivät ole olleet tarpeeksi hyviä.

– Ja juuri niin on käynyt Tsunodan kanssa. Hänellä on jo neljä tai viisi vuotta kokemusta. Hän on osoittanut mihin pystyy, eikä se selvästikään riitä. Siinä kaikki. Hänelle on annettu tämä mahdollisuus, ja hän halusi sitä mahdollisuutta, hän huusi sitä.

– Hänet nostettiin Red Bullille, eikä hän onnistunut. Se on niin yksinkertaista, eikä häntä voi sääliä. Hänelle on annettu mahdollisuus olla huipputiimiässä, eikä hän onnistunut.

– Tsunodan turhautumisen voi nähdä. Se saa hänet ajamaan entistä huonommin, koska hän tietää, ettei ole tarpeeksi nopea juuri nyt, Villeneuve lataa.