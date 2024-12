Valtteri Bottaksen viimeinen F1-kisa Sauberin autolla sai karun päätöksen, kun suomalainen joutui keskeyttämään. Ilman tallipaikkaa ensi kaudelle oleva Bottas antoi kisan jälkeen Viaplayn haastattelussa vihjeen tulevaisuudestaan.

Hienosti yhdeksännestä ruudusta startanneen Bottaksen kisa sai surkean alun, kun hän osui ensimmäisellä kierroksella yhteen Sergio Perezin kanssa ja menetti asemiaan. Kaiken lisäksi Bottakselle lätkäistiin tilanteesta kymmenen sekunnin aikarangaistus.

Lopullisesti kisa meni pilalle 32 kierroksella, kun Bottas pyrki puolustautumaan Haasin Kevin Magnussenia vastaan. Sauberin renkaat menivät lukkoon ja auto törmäsi suoraan Magnussenin Haasin kylkeen. Bottas sai auton vielä varikolle, mutta kisa jäi kesken.

– Koitin puolustaa vanhoilla renkailla, ja meni niin pahasti vain eturenkaat lukkoon, että ei pystynyt mihinkään menemään. Tiesin, että nyt tuli osumaa, se oli vain ajan kysymys, Bottas sanoi Viaplayn haastattelussa.

Samalla tuli ainakin tällä erää päätökseen Bottaksen vuonna 2013 alkanut ura F1-sarjassa. Sauber ilmoitti marraskuun alussa, ettei suomalainen jatka ensi kaudella tallin kuljettajana. Bottaksen seuraavaa siirtoa on arvuuteltu siitä lähtien.

Bottakselle vaikean kauden päättyminen oli helpotus. Suomalainen ei onnistunut heikolla Sauberin autolla saavuttamaan tällä kaudella ainoatakaan MM-pistettä.

– On vähän aikaa jo mennyt jäitä poltellessa. Ollut sellainen kausi, että hyvä kun on ohi, ja että tämä aukeama mun uralla on ohi. Mielenkiinnolla tästä eteenpäin. Varmasti hyviä mahdollisuuksia, ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo, Bottas sanoi Viaplaylla.

LUE MYÖS: Valtteri Bottaksen tallikaverilta koskettava ele suomalaiselle kohtalotoverilleen

Tulevaisuuttaan Bottas suostui raottamaan haastattelussa hieman.

– Todennäköisesti mut nähdään täällä paikan päällä ja toivottavasti pääsen ajamaan testiä mahdollisimman paljon ja sitten jossain vaiheessa takas kisaamaan, Bottas sanoi ja kommentoi myös spekulaatioissa ollutta siirtymistään Mercedeksen kolmoskuljettajaksi.

– Se on tosi hyvä vaihtoehto kuitenkin. Katsotaan ensi viikolla. Se on yksi erittäin todennäköinen vaihtoehto.

Bottas ajoi Mercedeksen kisakuljettajana vuodet 2017–2021.