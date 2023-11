MTV seuraa: F1:n Abu Dhabin GP – Valtteri Bottas vajoaa pahasti alaspäin

Seuranta, F1, Abu Dhabin GP:

Kierros 21/58:

1. Tsunoda

2. Verstappen

3. Stroll

4. Leclerc

5. Sainz

11. Bottas

Kierros 21/58: Verstappen ohittaa helposti Strollin ja nousee toiseksi. Pérez poimii Bottaksen, joka on nyt 11:s.

Kierros 21/58: Ferrarin sisällä Sainz päästää Leclercin edelleen. Leclerc nyt neljäntenä ja Sainz viidentenä.

Kierros 20/58: Bottas tippuu nyt koko ajan alaspäin. Piastri ja Alonso suomalaisen edelle. Kärjessä Tsunoda on vetänyt jo 20 kierroksen stintin keskikovan seoksen rekailla.

Kierros 19/58: Verstappen poimii Sainzin ja nousee kolmanneksi. McLarenin Norris nousee puolestaan Bottaksen edelle.

Kierros 18/58: Lisää varikkopysähdyksiä. Leclerc, Pérez ja Gasly sisään. Verstappen pitää Leclercin takanaan. Bottas, joka ei ole vielä pysähtynyt, on nyt seitsemäntenä.

Kierros 17/58: Verstappen kärjestä sisään. Hollantilainen palaa radalle juuri Alfa Romeon Bottaksen eteen. Verstappenilla nyt kovan seoksen renkaat allaan.

Kierros 16/58: Mercedeksen Hamilton osuu Alpinen Gaslyyn, kun tämä tekee lukkojarrutuksen. "Vaurioita", Hamilton raportoi ja tulee sisään. Britin etusiipeä ei kuitenkaan vaihdeta.

Kierros 15/58: McLarenin Norrisin pysähdys pieleen ja Mercedeksen Russell ehtii varikolla hänen edelleen.

Kierros 15/58: Nyt puolestaan Norris sisään. Toinen McLaren-kuski Piastri vaikeuksissa Aston Martinin Alonsoa vastaan.

Kierros 14/58: Lisää pysähdyksiä. McLarenin Piastri, Haasin Hülkenberg ja Alfa Romeon Zhou sisään.

Kierros 12/58: Red Bullin Pérez ohittaa Gaslyn ja nousee kahdeksanneksi. Alonso kärkikympistä sisään. Espanjalaiselle kovan seoksen renkaat alle.

Kierros 11/58: Piastria kehutaan, että hän tekee hyvää työtä puolustaessaan Russellia vastaan. Heti sen jälkeen Piastri lukitsee renkaansa ja Russell pääsee edelle.

Kierros 10/58: Kärjessä Verstappen ei ole pystynyt repimään sen enempää eroa Ferrarin Leclerciin nähden. Päinvastoin. Leclerc on tullut jopa lähemmäs. Ero alle 1,5 sekuntia.

Kierros 10/58: Red Bullin Pérez jahaa edellä ajavaa Gaslyä. Russell käy uudelleen Piastrin rinnalla toisen pitkän suoran päässä. Piastri pitää kuitenkin nelospaikan hallussaan.

Kierros 7/58: Mercedeksen Russell hakee ohitusta pitkien suorien jälkeen McLarenin Norrisista. Ricciardolle raportoidaan, että kuljettajan visiiristä irrotettava repäisykalvo on saattanut jäädä jarruihin jumiin. Ricciardo sisään. Bottas nyt sijalla 15.

Kierros 6/58: Haasin Kevin Magnussen pysähtyy jo kierroksella kuusi. Tanskalaiselle lukkojarrutus ja renkaisiin tasainen kohta eli flat spot. Magnussenilla nyt kovan seoksen renkaat allaan.

Kierros 5/58: Ferrarin Sainz nousi lähdön ja ensimmäisten kierrosten yhteydessä kolme sijaa ylöspäin (16. -> 13.). Alfa Romeon suomalaiskuski Bottas on AlphaTaurin Daniel Ricciardon takana sijalla 16.

Kierros 3/58: Red Bullin Pérez poimii Hamiltonin ja nousee yhdeksänneksi. McLarenin keskinäiset sijoitukset vaihtuvat, kun Norris nousee Piastrin edelle kolmanneksi.

Kierros 2/58: Verstappen repii heti puolentoista sekunnin eron Leclerciin, jonka takana McLarenit ovat aivan imussa kiinni.

Lähtö: Ferrarin Charles Leclerc saa mainion lähdön ja monacolainen haastaa oikein kunnolla Verstappenia kärkipaikasta. Verstappen pitää kuitenkin ykkössijan hallussaan. McLarenin Lando Norris nousi nopeasti neljänneksi. Alfa Romeon Valtteri Bottas onnistui varsin mukavasti lähdössä, kun suomalainen kipusi kaksi sijaa ylemmäs (18. -> 16.).

Kello 15.00: Lämmittelykierros käynnissä. Lähdön alla on muisteltu AlphaTaurin tallipäällikkö Franz Tostia, joka vetäytyy eläkkeelle tämän päivän kisan jälkeen.

Tämän päivän kisa jää historiaan myös sillä, että Alfa Romeon ja Sauberin yhteinen taival tulee päätökseen. Valtteri Bottas ja Guanyu Zhou ajavat ensi kaudella pelkän Sauber-nimen alla.

Kello 14.58: Valtaosa kuskeista nojaa lähdössä keskikovan seoksen renkaisiin. Aston Martinin Lance Strollilla, Ferrarin Carlos Sainzilla ja Alfa Romeon Valtteri Bottaksella kovan seoksen renkaat kisan alkuvaiheilla.

Kello 14.56: Tämän päivän osakilpailussa ajetaan 58 kierrosta. Radan pituus 5,281 kilometriä ja kisan yhteismitta 306,183 km. Ilman lämpötila Abu Dhabissa lähdön alla: +27 ja radan +34.

Kello 14.54: Max Verstappen on hallinnut Abu Dhabin GP:tä viime vuosien aikana. Verstappen voitti niin vuonna 2020, 2021 ja 2022. Valtteri Bottas voitti kauden päätöskisan vuonna 2017. Kimi Räikkönen oli puolestaan ykkönen vuonna 2012. Tuo kisa jäi mieleen Jäämiehen ikonisesta letkautuksesta "leave me alone, i know what i'm doing."

Kello 14.50: Kuljettajien taulukossa kolmen kärki on jo tiedossa. Verstappen on ykkönen, Sergio Pérez on toinen ja Lewis Hamilton on kolmas. Kovin kisa käydään nelossijasta Carlos Sainzin, Fernando Alonson ja Lando Norrisin välillä.

Kuljettajien TOP 6:

Sija Kuski Talli Pisteet 1. Max Verstappen Red Bull 549 2. Sergio Pérez Red Bull 273 3. Lewis Hamilton Mercedes 232 4. Carlos Sainz Ferrari 200 5. Fernando Alonso Aston Martin 200 6. Lando Norris McLaren 195

Tallien puolella Mercedes ja Ferrari käyvät kovaa kisaa valmistajien MM-sarjan kakkospaikasta. Ero ennen viimeistä kisaa? Vain neljä pistettä.

Valmistajien TOP 5:

Sija Talli Pisteet 1. Red Bull 822 2. Mercedes 392 3. Ferrari 388 4. McLaren 284 5. Aston Martin 273

Kello 14.44: F1-kausi huipentuu tänään sunnuntaina Abu Dhabissa. Mistä mennyt F1-vuosi on jäänyt mieleen? Red Bullin ylivoimasta. Max Verstappen on ottanut jo 18 voittoa, mikä on uusi yhden kauden ennätys. Hollantilainen on kerännyt kasaan peräti 549 pistettä. F1:n kuljettajien mestaruus ratkesi jo varhaisessa vaiheessa.

Kello 14.40: Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko koki, että Hamiltonin leiri lähestyi hyvin tosissaan energiajuomayhtiön tallia. Marko kertoi, että Hamilton esitti Max Verstappeniin liittyvän vaatimuksen uteluiden yhteydessä.

Kello 14.38: F1-maailmassa on kuohunut tämän viikonlopun yhteydessä, kiitos Red Bullin tallipäällikön Christian Hornerin, joka teki kovan paljastuksen lajin seitsenkertaisesta maailmanmestarista Lewis Hamiltonista. Hornerin mukaan Hamilton oli kiinnostunut vaihtamaan Red Bullin puolelle. Horner paljasti myös, että Hamilton kävi vakavahenkisiä keskusteluja Ferrarin kanssa.

Kello 14.35: Alfa Romeon Valtteri Bottas jäi lauantain aika-ajossa takajoukkoihin, kun hän oli vasta 18:s. Bottaksen mukaan hän ei saanut kunnolla lämpöä eturenkaisiinsa ennen nopealle kierrokselle lähtöä. "Ei suorituskyky tällä radalla mitenkään päätä huimaa", Bottas myönsi Viaplayllä.

Kello 14.30: McLarenin Oscar Piastri oli tutkinnassa aika-ajon jälkeen, kun hän oli Pierre Gaslyn edessä Alpine-kuskin nopean vedon yhteydessä. Piastri ei kuitenkaan saanut rangaistusta tempustaan. Näin ollen hän piti kolmannen paikan hallussaan.

Tämän päivän lähtöjärjestys näyttää tältä:

Kello 14.27: Paluu lauantain aika-ajon tapahtumiin. Ferrarin Carlos Sainzin jääminen ensimmäiseen osioon oli kaikista suurin yllätys. Max Verstappen paalulle, Charles Leclerc toisessa ruudussa ja Valtteri Bottas huomattavasti taaempana.