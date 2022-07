Valtorin Tero Latvakankaan epäillään käsitelleen työntekijän työsuhdeasioita esteellisenä

Esteellisyysepäily liittyy asiakirjojen mukaan työvapaaseen

Valtiovarainministeriö selvitti kevään aikana kantelussa esitettyjä väitteitä muun muassa Latvakankaalta ja kolmelta muulta ihmiseltä. Sitä, millaisesta työvapaasta tai esteellisyyssuhteesta on tarkalleen ollut kyse, ei asiakirjojen julkisista versioista ilmene. Ministeriö on julkisuuslakiin vedoten salannut muun muassa aineistoa, jota se on liittänyt poliisille tekemäänsä tutkintapyyntöön.