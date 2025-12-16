Väkivaltatilanne tapahtui maanantai-iltana Keravan Lintulammenkadulla.

Keravan Lintulammenkadulla maanantai-iltana seitsemän aikaan yksityisasunnossa tapahtunutta väkivaltarikosta tutkitaan tapon yrityksenä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Tilanteessa yksi ihminen sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Anssi Murto kertoo tiedotteessa, että poliisi sai tehtävän hätäkeskuksen kautta ja siihen osallistui useita poliisipartioita sekä ensihoidon yksiköitä. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni yhden ihmisen ja hänen osuuttaan tapahtumiin selvitetään.

Poliisi ei voi vielä kertoa mitään tapaukseen liittyvistä ihmisistä, tekotavasta, motiivista tai mistään muustakaan yksityiskohdasta.

Poliisi jatkaa esitutkintaa tiistaina teknisellä tutkinnalla sekä kuulemisilla.