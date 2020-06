Valtiovarainministeri Vanhanen: Tulevat eduskuntavaalit ei saa olla sopeutustoimien esteenä – "Nyt pitää vaalit unohtaa"

– Se on ehkä aikaisin järkevä aika. Nyt eletään edelleen koronan ylläpitovaihetta, jossa yritetään pitää yhteiskunnan ja yritysten toiminnot pyörimässä. Siihen joudutaan satsaamaan niin kuin tänä vuonna lähes 20 miljardia uutta velkaa.

– Sitä seuraa, ja nyt on jo käynnistetty vaihe, jossa pitäisi saada talous uudelleen nousemaan. Sitä elvytysvaihetta ei pitäisi härnätä päinvastaisilla toimilla.

– Uskoisin, että sellaiset puolueet, jotka suhtautuvat vakavasti Suomeen. Nyt pitää vaalit unohtaa. Tämä on vakava tilanne, jossa nyt olemme.

– Meillä työttömyysnousun alijäämä on aivan järkyttävän suuri tänä vuonna. Asioilla on mittasuhteensa, ja vaalien mittakaava on todella alhaalla näihin kysymyksiin verrattuna.