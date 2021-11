Valtiovarainministeri Saarikko MTV Uutisille komissaarin tapaamisen jälkeen: "On hyvin kiusallista, että Suomen virallinen metsäkanta puuttuu"

– On hankalaa vaikuttaa komissioon ja vastuussa olevaan komissaariin, kun Suomella ei edelleenkään ole virallista kantaa luokittelujärjestelmästä. Tilanne oli hyvin kiusallinen, Saarikko toteaa tuohtuneena MTV Uutisille.

Tästä kiistellään

Valtiovarainministeriö toimii vastuuministeriönä kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmässä. Myös työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehiä on kuultu EU-komission esityksestä.

– Pohjaesitys, jonka eri ministeriöiden virkamiehet ovat laatineet, on ollut valmis jo viikkojen ajan. Lähtökohta on, että Suomen intressi on äänestää komission esitystä vastaan, kertoo Saarikko.