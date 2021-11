Keskusta ja vihreät ottivat yhteen hallituksen kipukohdasta: "Metsäteollisuus on saanut lobata ja sama viesti kuuluu poliitikkojen puheissa"

Keskustassa ja RKP:ssä on oltu huolissaan siitä, että Suomen metsät jäisivät EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän ulkopuolelle, jos Suomi ei vastusta EU-komission esitystä.

Pääministeripuolue SDP:n mukaan päätöksen lykkääntyminen on johtunut muiden hallituspuolueiden riitelystä.

– Rahoituksen taksonomia on ollut jo pitkään valmisteilla. Se on menossa eteenpäin joka tapauksessa. Haluamme, että Suomi on antamassa viestiä rahoitusmarkkinoille, että haluamme kestävämpää metsänkäyttöä ja ratkaista ilmastokriisin. Olisi äärimmäisen vastuutonta, jos Suomi lähettäisi viestin, että olemme änkyrä, vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen perusteli MTV:n Uutisaamussa.