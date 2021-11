Ovatko taksonomia-erimielisyydet "näennäistä teatteria" vai lopun alkua? Pöllöraadilta karu arvio: "Nyt hallitus kaatuu puhaltamalla"

– On mielenkiintoista, tuleeko tästä välikysymys. Uudessa Suomessa oli kokoomuksen väläytys jo eilisiltana, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki tokaisee ja jatkaa.

– Nyt hallitus kaatuu puhaltamalla. Keskustasta on viestitty, että nyt voisi olla se paikka, että hallitus saisi mennäkin.

Kuten Kärjen, myös Ahtiaisen mukaan tällä hetkellä on olemassa "eväitä hallituksen kaatumiseen tai kaatamiseen".

– Tämä on vähän hallitsematon tila. Nyt ei tiedä, missä heikko lenkki on: Onko se vihreissä keskustassa vai missä se on, Ahtiainen pohtii ääneen.