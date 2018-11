Valtiovarainministeri Orpo: Autovero poistettava vähäpäästöisten osalta ensi vuosikymmenellä

– Minusta nopein tapa olisi se, että me ensi vuosikymmenen aikana luovuttaisiin päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen autoverosta. Ja siirrettäisiin painopiste sinne saastuttamiseen ja auton käyttöön, Orpo sanoo.

Suomessa haasteena on keskimäärin 12 vuotta vanha autokanta.

Liikenne on yksi suurimmista saastuttajista, eikä hallitus ole tähän mennessä tehdyillä toimilla, muun muassa bensaveron korotuksella onnistunut leikkaamaan liikenteen päästöjä.

Suomi on sitoutunut Pariisiin ilmastosopimukseen ja tavoittelee EU:n yhteisen ilmastopolitiikan mukaisesti 35 prosentin leikkausta henkilöautojen päästöihin vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuotena on 2021.

– Jos me pystytään tätä kautta laskemaan merkittävästi niin sanottujen kansanautojen verotusta, niin silloin se oikeasti mahdollistaisi suomalaiselle tavalliselle palkansaajalle auton vaihtamisen vähäpäästöiseen, Orpo sanoo.

– Mitä enemmän me laitetaan hintaa saastuttamiselle, sitä vähemmän on motivaatiota käyttää niitä ja se ohjaa kulutustottumuksia ja auton hankintaa vähäpäästöiseen suuntaan ja me pystyttäisiin tekemään iso ilmastoteko, Orpo sanoo.