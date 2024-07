Nämä asiat puhuttavat eduskuntaa syksyllä – edessä vaikeita päätöksiä

Politiikan kevät oli täynnä kiistanalaisia ja hankalia aiheita, ja niitä on luvassa myös syksyllä. Eduskunta aloittaa istuntokautensa syyskuun alussa.



Syksylle siirtyi esimerkiksi kiista Yleisradion rahoituksesta, koska riitaisan parlamentaarisen työryhmän aikaansaama kompromissiesitys kaatui heinäkuun alkupuolella vasemmistoliiton ja vihreiden vastustukseen.



Työryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen (kok.) sanoi tuolloin, että uutta kompromissia etsitään edelleen ja neuvottelut jatkuvat elokuussa.



Eduskuntapuoleet ovat olleet asiassa hyvin kaukana toisistaan. Perussuomalaiset on ajanut muita kovempia leikkauksia. Työryhmän jäsen Joakim Vigelius (ps.) kommentoi esityksen kaatumisen jälkeen, että sovusta lipeämisellä on seurauksensa eikä vasemmistolla ole veto-oikeutta siihen, leikataanko Yleltä vai ei.



SDP:n Maria Guzenina puolestaan syytti aiemmin perussuomalaisia siitä, että he ovat viivyttäneet työryhmän työtä turhaan ja haluavat tehdä asialla mielikuvapolitiikkaa.