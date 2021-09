Suomi tarvitsisi 40 000 hoitajaa lisää, mutta ala tyhjenee osaajista, eikä vain palkan takia – työaikaa tuhraantuu pyykkäämiseen ja kokkaamiseen

– Hoitajapulasta on puhuttu pitkään, mutta asia konkretisoituu nyt. Meillä ei ole hoitajia, ei ole koulutettua hoitohenkilökuntaa kentällä niin paljon kuin sitä tarvitaan, jotta saadaan laadukasta ja hyvää hoitoa, jota me lähihoitajat annamme, lähihoitaja ja luottamusmies Päivi Ingberg kertoo MTV:n Uutisaamussa.

Ovi käy tiuhaan tahtiin

Poliittinen tahto palkankorotukselle?

– Julkisen talouden tilasta on todettava valitettavasti se, että kuntien menot kasvavat voimakkaasti jo kuluvana vuonna. On koronaan liittyviä tekijöitä, uusia velvoitteita, hoitovelkaa ja muuta. Tulojen ja menojen epätasapaino kasvaa ensi vuonna voimakkaasti. Muutenkin julkinen talous on suurissa vaikeuksissa, eli tämä on se kehikko, missä työmarkkinaneuvotteluja käydään, Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen kertoo MTV:lle.