Päivystyksen jonot kasvavat: Mitä jos palkkasopua ei saavuteta? ”Meiltä loppuvat hoitajat kesken”

Muiden kunta-alojen palkankorotukset on neuvoteltu. Tehy vaatii, että sairaanhoitajien pitää saada muita suuremmat korotukset. Rytkösellä on hyvin selkeä vastaus siihen, mitä tapahtuu, mikäli hoitajien vaatimuksiin ei suostuta, eikä kumpikaan osapuoli ole valmis tulemaan vastaan.

– No sitten meiltä varmaan loppuvat hoitajat kesken. Hoitajat ovat ihan selkeästi ilmoittaneet ehtonsa. Nyt on työnantajien ja päättäjien käsissä, halutaanko tämä asia ratkaista vai ei.

Liitto on uhannut työtaistelussa muun muassa hoitajien joukkoirtisanoutumisilla, mikäli vaatimuksiin ei suostuta. Rytkönen vakuuttaa, että kaikki työtaistelukeinot ovat työkalupakissa ja käyttövalmiina. Rytkönen ei paljasta, milloin uhatut joukkoirtisanoutumiset mahdollisesti alkaisivat.

Hoitajien palkkauksen lisäksi Rytkönen kuvailee, että lähiesihenkilöitä on nykyisin liian vähän. Rytkösen mukaan yhdellä lähiesihenkilöllä ei ole resursseja paneutua arjen hoitamiseen alaistensa kanssa.

– Johtajista on säästetty. Osastoja on yhdistelty ja ne on laitettu saman pomon alaisuuteen.