Valtion henkilöstön uusissa etätyöohjeissa suositeltu läsnätyöpäivien määrä on keskimäärin 12 päivää kuukaudessa. Nykyisin ohje ei ole näin tarkka.
Uudella suosituksella halutaan edistää työpaikkojen yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia sekä parantaa valtionhallinnon tuottavuutta.
Asiasta kertoo tiedotteessaan valtiovarainministeriö, joka linjaa etätyöstä valtionhallinnon organisaatioissa.
Etätyösuositusta soveltavat valtion työnantajavirastot. Jokainen virastotyönantaja voi arvioida soveltamiskäytännöt oman organisaationsa näkökulmasta.