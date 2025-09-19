Valtio suunnittelee Postin listaamista pörssiin. Valtioneuvoston kanslian mukaan valtio tavoittelee suunnitellulla listautumisella kehityspolkua yhtiölle samalla vahvistaen valtion taloutta. Valtio myisi osakkeitaan suunnitellun listautumisen yhteydessä.
Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Joakim Strandin (r.) mukaan valtion on tarkoitus pysyä Postin enemmistöomistajana.
Tiedotteen mukaan listautumisella ei olisi vaikutusta erityislailla turvattuun Postin yleisjakeluvelvoitteeseen tai määräaikaiseen sanomalehtijakelun valtionavustukseen.
