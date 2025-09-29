Posti on kertonut lisätietoja listautumisestaan pörssiin.
Tiedotteen mukaan osakkeen hinta listautumismyynnissä on 7,50 euroa. Myynnin merkintäaika alkaa tiistaina aamukymmeneltä.
Yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti enintään miljoona osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.
Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti 10,6 miljoonaa osaketta.
Lisäksi luvassa on henkilöstöanti.
Suomen valtion osuudeksi jäisi ilman lisäosakeoptiota noin 70,5 prosenttia omistuksesta edellyttäen, että kaavailtu anti merkitään täysimääräisesti.
Yhtiön myyntihinnan mukainen markkina-arvo on noin 300 miljoonaa euroa.