Kasvua tavoitellaan etenkin pakettijakelusta sekä logistiikka- ja varastopalveluista.
Pörssiin listautuva Posti lupaa sijoittajille jatkuvasti kasvavia osinkoja ja aikoo jakaa vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta osinkoina.
Toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen sanoi yhtiönsä esittelytilaisuudessa, että Posti on kasvattanut osinkoaan viime vuosina ja aikoo jatkaa samalla linjalla.
Listautumisanti avautui tiistaina aamulla ja päättyy viimeistään 7. lokakuuta. Osakkeen hinta listautumismyynnissä on 7,50 euroa.
Toimialaa ei aiota laajentaa enää
Jääskeläinen totesi, että Posti aikoo pysyä nykyisellä toimialallaan eli jakelussa ja logistiikassa. Takavuosien suunnitelmat laajentaa palvelutarjontaa esimerkiksi ruohonleikkuuseen eivät näin ollen ole enää osa yhtiön strategiaa.
Perinteiset postipalvelut eli kirjeiden ja lehtien jakelu edustavat nykyään 39 prosentin osuutta Postin liiketoiminnasta. Verkkokauppa eli pakettien jakelun osuus on 42 prosenttia. Varasto- ja logistiikkatoiminta muodostaa 19 prosentin siivun.
Parhaat kasvumahdollisuudet löytyvät Jääskeläisen mukaan verkkokaupan sekä varasto- ja logistiikkatoiminnan puolella.
– Verkkokaupan kasvutrendi on todennäköisesti jatkumassa, Jääskeläinen totesi.
Perinteisessä postitoiminnassa jaettavan määrä on laskenut pitkään, mutta Posti on talousjohtaja Timo Karppisen mukaan pystynyt tehostamaan toimintaansa jatkuvasti.
Jääskeläisen mukaan Posti ei myöskään ole aikeissa laajentaa toimintaansa maantieteellisesti tähtäämällä Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolelle muualle Eurooppaan.
Valtio pitää enemmistön itsellään
Suomen valtion osuudeksi jää noin 70,5 prosenttia omistuksesta, jos kaavailtu anti merkitään täysimääräisesti.
Yhtiön myyntihinnan mukainen markkina-arvo on noin 300 miljoonaa euroa.
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssin pre-listalla arviolta 10. lokakuuta ja pörssilistalla arviolta 14. lokakuuta.