Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö kommentoivat hallituksen rasismikohua: "Sehän on tietenkin ihan oikein, että pengotaan"

Yksi viime päivinä puhuttaneista aiheista on ollut rasismikohu, joka liittyy valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) rasistisiin kirjoituksiin.

Sekä Niinistön että Sarvamaan mielestä on hyvä, että ministereiden taustoja syynätään tarkemmin.

– Sehän on tietenkin ihan oikein, että pengotaan ja katsotaan, mitä kukakin on sanonut. Se kuuluu politiikkaan ja sen kanssa pitää elää, Sarvamaa sanoo.

"Se ei voi olla Suomelle hyvä asia"

– Jos sen taustalla on väestöryhmien vastakkainasetteluun liittyviä motiiveja niin se ei voi olla Suomelle hyvä asia ja sen takia tämä asia pitää perata kunnolla, Niinistö sanoo.

– Siinähän on menty käsittääkseni eduskunnan sääntöjen mukaan ja siinähän RKP on tietysti nyt kiinnostuksen kohteena, mutta tilanne on sillä lailla nyt selvä, Sarvamaa sanoo.