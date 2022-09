Valtionjohto kiistää siunanneensa vuoden 2017 Uniper-kaupan – Fortum taas sanoi kaupan olleen valtion hyväksymä

Uniperin pääomistaja on suomalainen valtionyhtiö Fortum, joka on upottanut Uniperiin jo 15 miljardia euroa.

Omistusohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on todennut , että mikäli kansallistaminen tapahtuu, ainakin kahdeksan miljardin euron pääomitus olisi saatava takaisin.

Uniper ajautui vaikeuksiin, kun Venäjä lopetti kesällä maakaasun tuonnin Saksaan vastauksena pakotteisiin. Yhtiö on sen jälkeen tehnyt päivittäin miljoonaluokan tappiot.

Lundmark: ”Suomen valtio on ilmoittanut, että järjestely kuuluu Fortumin toimivaltaan”

Kun Lundmarkilta Fortumin vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa kysyttiin Venäjä-riskistä, hän huomautti, että Uniperin liiketoiminta Venäjällä on suhteellisesti pienempää kuin Fortumilla kokonaisuutena.

– Uniper on niin iso yhtiö, että itseasiassa Venäjän suhteellinen osuus Uniperin liiketoiminnasta on pienempi kuin Fortumilla eli vaikka näiden kahden yhtiön liiketoiminnat laskisi yhteen, niin siinä kokonaisuudessa Venäjän suhteellinen osuus on pienempi kuin Fortumin nykyisessä kokonaisuudessa, Lundmark totesi tiedotustilaisuudessa.