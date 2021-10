Valtavista voitoista kertoneelta Uros-yhtiöltä vaaditaan yli 15 miljoonan euron velkasaatavia oikeudessa

Lähes kymmenen vuoden aikana Uros on maksanut lainoista vain korkoja alle 400 000 euroa. Lähes viiden miljoonan euron lainojen lisäksi maksamatta on korkoja yli 900 000 euroa.

Myös pankit hakevat rahojaan

Kanteen mukaan Uros on luovuttanut Uros Ag:lle lainvastaisesti omaisuutta – pääosin tytäryhtiöiden osakkeita – joihin Nordealla on yrityskiinnitys Uroksen lainojen takia. Omaisuus on vakuutena kahdelle Uroksen lainalle, joista on Nordean mukaan maksamatta edelleen lähes 6,8 miljoonaa euroa. Tämä summa sisältää ensimmäisessä kanteessa mainitun lähes 4,7 miljoonan euron velan. Nordea vaatii, että Uroksen pitää suorittaa sille sen saatavat yrityskiinnityksen kohteena olevasta omaisuudesta.