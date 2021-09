Uros-yhtiön satumaisten voittojen takaa paljastuu merkkejä pienemmästä liiketoiminnasta – "Kyllä voitot sitä myöten on totta, voiko enempää totta ollakaan"

Uroksen vuoden 2018 tilinpäätös on viimeisin, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt. Sen jälkeen Uros ei ole toimittanut tilintarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toistuvista pyynnöistä huolimatta. Uros-konsernin toimitusjohtajaksi keskiviikkona valittu Rauno Jokelainen sanoo vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksien valmistuvan lähiaikoina.

– Voitot on vahvistettu tilinpäätöksessä edeltävinä vuosina, ja ne olivat vahvistettuja saatavia. Kyllä voitot sitä myöten on totta, voiko enempää totta ollakaan, Jokelainen vastaa kysymykseen Uroksen voittojen pohjautumisesta todelliseen liiketoimintaan.

Toimitusjohtaja vaihtui keskiviikkona

Hallikainen on Uroksen hallituksen puheenjohtaja, mutta käytännössä hän on ollut STT:n tietojen mukaan tiiviisti yhtiön päivittäisessä toiminnassa mukana. Hän on kiertänyt maailmaa solmimassa yhteistyösopimuksia, joiden allekirjoituskuvissa on usein Hallikaisen ja toisen osapuolen lisäksi suomalainen ministeri kauppaa vauhdittamassa. Hallikaisen luottomies on ollut hänen perhepiiriinsä kuulunut konsernin ex-toimitusjohtaja Jerry Raatikainen, joka on myös asunut Sveitsissä. Keskiviikkona yhtiö kuitenkin kertoi vaihtavansa toimitusjohtajaksi tähän asti Suomen maajohtajana ja teknologiajohtajana toimineen Rauno Jokelaisen, joka aloittaa tehtävässä lokakuun alussa.