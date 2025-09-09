Valtaosa yrityksistä tyytyväisiä ulkomaalaisiin työntekijöihin – rekrytointien määrä kuitenkin laskussa

Kansainvälisten osaajien rekrytointiin ollaan tytyyväisiä Suomessa.
Yritysten tyytyväisyys kansainvälisiin osaajiin on pysynyt korkealla, selviää kauppakamarien yrityksille tekemästä osaajakyselystä. Kansainvälisten osaajien rekrytointien määrä on kuitenkin laskussa.
Kyselyn mukaan 73 prosenttia yrityksistä pitää kokemustaan kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneista myönteisenä. Vain 28 prosenttia yrityksistä kertoi rekrytoineensa tai vuokranneensa kansainvälisen osaajan viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosi sitten näin kertoi vielä 37 prosenttia.
Kyselyyn vastasi yli tuhat yritystä eri puolilta Suomea eri toimialoilta.
Asiasta olivat keskustelemassa MTV:n Huomenta Suomessa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntja Suvi Pulkkinen, sekä Baronan kansainvälisen henkilöstön johtaja Elina Santalahti.
