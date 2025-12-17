Vikingloton kierroksella 51/2025 löytyi yksi ainoa täysosuma. Suomeen osunut lähes 16,7 miljoonan voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Vikingloton voitto.

Vikingloton tämän viikon oikea rivi on 10, 22, 25, 34, 40 ja 43. Vikingnumero on 2 ja plusnumero on 29.

Arvonnan ainoa täysosuma osui Suomeen. Lähes 16,7 miljoonan euron voitto on pelin historian suurin suomalaisvoitto ja kaikkien aikojen kymmeneksi suurin voitto Vikinglotossa.

Aikaisempi ennätys löytyy vuodelta 2023, kun helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 15,9 miljoonan euron päävoiton.