Suomeen saapuu sadealueita ennen viikonloppua. Pohjoisessa sää pysyy pääosin talvisena.

Forecan ennusteen mukaan tällä viikolla Suomeen saapuu kolme sadealuetta keskiviikkona, torstai-iltana ja perjantaina. Etelä- ja keskiosassa sataa pääosin vettä, mikä nostaa vesistöjen pintoja etenkin lännessä.

Paikoin voi muodostua talvitulvia, sillä kolmen vuorokauden aikana sadetta voi kertyä yli 20 millimetriä.

Pohjoisessa sen sijaan sataa lunta jopa parikymmentä senttimetriä ja lauha sää siirtää lumirajaa pohjoiseen.

Torstai alkaa Forecan ennusteen mukaan poutaisena, mutta iltapäivällä heikkoja vesisateita leviää etelä- ja lounaisrannikolle. Illalla länsirannikolle saapuu runsaita sateita ja Lapissa alkaa sakea lumipyry.

Ajokeli heikkenee laajalti ja itäisessä Suomessa sateet voivat tulla osin lumena. Etelässä ja lännessä lämpötila kohoaa ennusteen mukaan useisiin asteisiin ja pohjoisessa lämpötilat pysyvät pikkupakkasessa.

Vesi ropisee

Perjantaiaamuna sadealue on maan länsiosassa ja iltapäivällä vesi ropisee laajalti etelä- ja keskiosassa, illalla myös idässä ja pohjoisessa. Etelässä lämpötila kohoaa yli viiteen asteeseen ja Pohjois-Lapissa on pakkasta.

Tulvariski jatkuu keskiviikon ja perjantain välillä. Sadetta kertyy keskiosassa paikoin yli 20 millimetriä. Tähän vuodenaikaan märkä maaperä ei pysty imemään ylimääräistä vettä, eikä haihduntaakaan juuri ole.

Vedenpinnat ovat jo korkealla ja jokien odotetaan saavuttavan tulvahuippuja erityisesti länsirannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Sateiden liukuhihna pysähtyy

Viikonloppu ja jouluviikko tuovat muutoksen, kun länteen vahvistuu korkeapaine, mikä pysäyttää sateiden liukuhihnan.

Sunnuntaina sää kuivahtaa, ja lämpötila laskee nollan tienoille.

Jouluviikolla sään ennuste on Forecan mukaan epätarkka, mutta silloin sää on tämänhetkisten ennusteiden mukaan todennäköisesti kylmempi ja kuivempi. Ajoittain voi olla pakkasta ja kuura voi hetkittäin valkaista maiseman.