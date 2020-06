Valtakunnansyyttäjä Mäenpään tapauksesta: Hän olisi suurella todennäköisyydellä saanut tuomion, jos ei olisi kansanedustaja

– Osasin tietysti tätä vaihtoehtoa tässä odottaa. Kuitenkin tämän asian ja periaatteellisen tärkeyden kannalta se on minulle ehdottomasti pettymys, Toiviainen kommentoi MTV Uutiset livessä.

Toiviaisen mukaan on todennäköisiä syitä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamisrikokseen. Hänen mielestään kyse ei ollut tulkinnanvaraisesta asiasta, vaan aivan tavanomaisesta vihapuheen tilanteesta, joita tulee eteen tämän tästä.

Prosessi on näin poikkeuksellinen, koska Mäenpää on kansanedustaja, joka on valtiopäivillä käyttänyt puheenvuoroaan.