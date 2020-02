Ex-kirjeenvaihtaja Kari Lumikero uskoo tietävänsä, kuka murhasi Olof Palmen: "Jos tekninen näyttö osoittaa toisin, niin sitten pitää ajatella asiaa uudelleen"

"Kiva olla kotona"



Amatöörimäinen poliisitutkinta

Salaliittoteoreetikko Persson

Palmen murhan selvittäminen on kiehtonut myös satoja harrastajatutkijoita, jotka ovat tuottaneet aiheesta hyllymetrin verran kirjoja. Erityisellä mielenkiinnolla on seurattu tunnetun rikosoikeuden professorin Leif GW Perssonin teoriaa, jota hän lanseeraa tasaisin välein julkisuuteen.

Palmen murhasta on nyt kulunut 25 vuotta. Ilman tuoretta lainmuutosta rikos olisi vanhentunut ja tutkimus pölyttynyt poliisin arkistoihin. Palme-mappeja on kertynyt jo nyt niin paljon, että niiden läpikahlaaminen kestäisi yhdeltä ihmiseltä normaalilla lukunopeudella kahdeksan vuotta.

Tunnustajina sekoboltsit

Neljännesvuosisadan aikana poliisin tietoon tullut 13 000 murhasta epäiltyä, ja 130 henkilöä on tunnustanut ampuneensa Palmen. Nämäkin tunnustukset on käyty läpi, mutta vaikka oikea murhaaja löytyisikin, ongelmana on teknisen näytön puute. Ja turhauttavinta tässä kaikessa on ainoan murhapaikalla olleen silminnäkijän lausunto: Lisbeth Palme oli - ja on - varma siitä, että ampuja oli Christer Pettersson, eikä häntä pysty enää mikään vakuuttamaan jonkun toisen syyllisyydestä.