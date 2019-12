Valosaaste on liitetty syöpiin, ylipainon lisääntymiseen ja mielenterveysongelmiin – Uusimaa ja Pohjanmaa Euroopan kirkkaimmin valaistujen alueiden listalla

– Suomessa käytetään valoa yksinkertaisesti aika paljon. Olemme teollistunut, hyvinvoiva maa, jossa pystytään valaisemaan paikkoja tehokkaasti. Meillä on pystytty ottamaan käyttöön myös uutta tekniikkaa, ledivalaistusta, joka on usein kirkkaampaa kuin aikaisempi valaistus, selittää erikoistutkija Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta.

Helsingissä selvitetään valosaasteongelmaa

Helsingissä on jo herätty ongelmaan.

– Haluamme tunnistaa, kuinka isoksi ongelmaksi valosaaste koetaan ja toisena osana on tämmöinen häiriövalo, mikä kiusaa ihmisiä. Näitä yritetään tunnistaa ja löytää ratkaisukeinoja, joilla vähennetään näitä ongelmia, toteaa Helsingin kaupungin valaistuspäällikkö Juhani Sandström.

Sandström epäilee, että talviset lumiolosuhteet saattavat olla syynä siihen, että Helsingistä on havaittu karkaavan taivaalle poikkeuksellisen paljon valoa.

Kaupunkiympäristössä on monenlaisia keinovalon lähteitä, jotka voivat olla häiritseviä.

Unihäiriöitä, syöpiä, ylipainoa, mielenterveysongelmia

Terveydelle haitallisinta on lyhytaaltoinen sininen valo. Seurauksena on unihäiriöitä, mutta vakavampiakin vaikutuksia voi tulla.

– Valoaltistus on liitetty syöpiin, ylipainon lisääntymiseen ja mielenterveysongelmiin. Yhtenä osatekijänä näiden taustalla saattaa olla se, että valo muuttaa elimistön luontaista vuorokausirytmiä, huomauttaa Lyytimäki.

Kasvihuoneet valaisevat ympäristöä

Helsinki ei suinkaan ole Suomen ainoa paikka, jossa valosaaste haittaa. Tähtitaivasta ei pysty ihailemaan läheskään kaikkialla. Suomen kirkkaimmaksi kunnaksi on mitattu Närpiö, jossa valaistut kasvihuoneet tuottavat häiriövaloa. Euroopan kirkkaimmin valaistujen alueiden listalle ovat päässeet Pohjanmaa ja Uusimaa.

– Voidaan rajoittaa valojen kirkkauksia ja suuntaamisia ja määritellä erilaisia käyttöalueita erilaisille asioille. Kaikki turha valaisu on tarpeetonta ja siitä pitäisi päästä eroon, linjaa Sandström.

– Nykyään on älytekniikkaa, joka mahdollistaa hyvin tarkan valojen suuntaamisen ja suunnittelun tarpeen mukaan. Sen, että valoa tuotetaan silloin ja sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan eikä esimerkiksi valaista tyhjiä katuja ympäri yön, ehdottaa Lyytimäki.

Eläimetkin kärsivät valosaasteesta

– Luonnon kannalta ongelma on vielä isompi kuin ihmisten kannalta. Me ihmiset pystymme kohtuullisessa määrin suojautumaan sellaiselta valolta, joka me koetaan haitalliseksi, mutta eläimillä tällaista suojautumismahdollisuutta ei niin hyvin ole, toteaa Lyytimäki.