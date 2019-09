Valokuvaaja julkaisi "hirviömäiset" kuvat politiikan kulisseista: Valtioneuvoston kanslia uhkaili oikeustoimilla – "Halusin kuvata sitä todellisuutta"

– Olin jutellut samaisen viestintäjohtajan kanssa jo aiemmin kuvasarjasta ja siitä, mistä siinä on kysymys. Lupa julkaisuun oli saatu. Mutta kun kuvat julkaistiin, sitten siinä olikin ongelma.

– En oikein vieläkään tiedä miksi kuvia vastustettiin niin kovin. Ajatus valokuvien takana oli se, miltä poliitikko näyttää: he pukeutuvat näihin solmioihin ja ovat vähän saman näköisiä puvuissaan. Se on melko selkeä vallan univormu. Halusin kuvata sitä todellisuutta. Miltä valta Suomessa näyttää.

– En ole oikein päässyt itse käsiksi siihen, mitä kuvieni hirviömäisyys oikein on. On totuttu näkemään tiettyä kuvaa vallasta, ja kuvani näyttivät rikkovan sen. Ehkä julkaisukiellolla reagoitiin siihen epäsuhtaan, Piippo pohtii.

Kuvat kaikkien arvioitavaksi



Piipon mukaan yleisin reaktio kohuttuihin kuviin on ollut empatian kokeminen niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat valta-asemassa.

Pyysimme Piippoa esittelemään kirjasta omat suosikkikuvansa ja kertomaan niiden taustoja. Yhdessä kuvista on presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikka Laukaan kunnanvirastolla.

– Tämä äänestyskoppi on vain niin hienon näköinen. Tuollaiseen sitä laukaalaiset tulevat suorittamaan demokratian pyhää rituaalia eli äänestämään. Kävin varmaan sadalla paikkakunnalla kuvaamassa näitä äänestyskoppeja.

Toisessa suosikkikuvista, tämän jutun pääkuvassa, on kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi.

– Solmiot ovat aina kertovia kantajastaan, kun alkaa niitä vähän tarkemmin katsomaan. Jos ajattelee minkälainen hahmo Alexander Stubb on poliitikkona, niin sehän on aina hirveän dynaaminen ja energinen. Mielestäni tässä kuvassa näkyy vähän myös miten hän kantaa itsensä. Ehkä Stubb on myös osannut hyödyntää sitä edukseen jossain vaiheessa, osasi hallita julkisuutta ja kantaa itsensä siinä roolissa vahvasti, Piippo kuvailee.