Petri Sarvamaa on raivannut tiensä Euroopan vaikutusvaltaisempien ihmisten joukkoon – Mr. Pääneuvottelija kertoo nyt itse, mitä uhrauksia se on vaatinut

Kaiken sen meppikuoren alla mies on silmiinpistävästi välittävä perheenisä ja välillä myös tarkka kodinhoitaja – tiskipöydällä lojuvat tiskit hän tiskaa heti pois ja kuulemma työpuhelun loputtua tarkistaa Snapchatista lastensa kuulumiset. Niistä kuitenkin myöhemmin. Nyt paneudutaan kahdeksaan viime vuoteen, jotka ovat olleet – no, täynnä töitä.

Ensimmäinen, päätöksen makuinen maaliskuu

Maaliskuu vaihtui huhtikuuksi ja vaalivalvojaiset olivat ohi. Ilta on painunut Sarvamaan mieleen ikuiseksi ajaksi. Se on yksi hänen elämänsä synkimmistä hetkistä. Hän käveli kotiin pimeässä ja oli selvää, ettei paikka eduskunnasta auennut.

Toinen, onnellinen maaliskuu

Katainen-Stubb-Sarvamaa

– Mutta tätä ei saa taas käsittää väärin. Toimittajan homma on paras duuni, mitä ihmisellä voi olla. Mutta kun äänestetään, äänestetään sellaista, joka on ollut näkyvillä, saanut jotain aikaan.

– Jos sitä alkaa itse miettimään, niin sitten kyllä ajaa itsensä ojaan aika äkkiä. On pidettävä katse siinä pallossa, mikä milläkin hetkellä on pelissä.

Ei Merkelin, vaan Sarvamaan ansiota

Isä pakeni Venäjän vallankumousta

Sarvamaalle esillä oleminen on luonnollista. Hän on karismaattinen ja saa tuntemattomatkin ihmiset hetkessä tuntemaan olonsa kuin olisi tuntenut miehen kauemminkin. Hän ei jätä ketään ulkopuoliseksi eikä vilkuile kelloa. Osaa englantia kuin äidinkieltään, ruotsiakin sujuvasti – ranskaa ja saksaa niin, että saa parlamentissa saksalaiset ja ranskalaiset puolelleen puhumalla heidän omaa kieltään.

Kiitos perheelle

– Hän ei ole hellan ääressä kotona. Mitenkään arvottamatta rooleja kotona (ja taas hän tekee sen; nyt eivät kotiäidit voi pahastua) on kyllä kaikkein vaikein yhdistelmä se, että on kaksi todella kunnianhimoista yhdessä. Todellinen sankari on kotona, hän kaikesta omasta duunistaan huolimatta on pystynyt antamaan minulle tämän kaiken tilan. Kiitos Sari.