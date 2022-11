Valokuvaaja ikuisti 2500 ihmisen nakuilun rannalla – tärkeästä syystä

Suomessa vallitsee pimeä ja kylmä vuodenaika, mutta toisella puolella maapalloa paistatellaan auringossa. Talvea pakoon voi karata esimerkiksi Australiaan, jossa on nyt kesä.

Aurinko lämmittää ihoa ja mieltä, mutta on myös vaaraksi. Runsas altistuminen UV-säteilylle lisää riskiä sairastua ihosyöpään. Australiassa ihosyöpä on yleinen, koska suuri osa väestöstä on eurooppalaista alkuperää. Vaaleaihoiset ovat erityisen alttiita ihosyövälle.