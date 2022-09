Nainen ei koskaan levittänyt aurinkorasvaa kaulalleen – karmea näky 92-vuotiaana

Varoitus on selvästi resonoinut somekansassa kesän jälkeen. Vain viikossa Bittermanin julkaisu on kerännyt lähes 240 000 tykkäystä ja yli 30 000 uudelleentwiittausta. Twiitistä ovat uutisoineet muun muassa Independent sekä Newsweek .

Kuva on alun perin julkaistu Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology -lehdessä vuonna 2021. Itävaltalaislääkärin kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan, että tutkimuksissa havaittiin myös "hätkähdyttävä ero" auringon aiheuttamissa vahingoissa naisen kaulan ja kasvojen iholla.