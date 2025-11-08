Englannin Mestaruussarjassa pelaava Middlesbrough on asettanut päävalmentajansa Rob Edwardsin sivuun vain tunteja ennen lauantain ottelua Birmingham Cityä vastaan, koska Valioliigassa pelaava Wolverhampton Wanderers on kiinnostunut nimittämään hänet uudeksi päävalmentajakseen.

Wolves pyysi olla torstaina yhteydessä Edwardsiin, mutta Middlesbrough torjui Valioliiga-jumbon kosiskelut. Perjantaina Edwards kävi asiasta tiiviitä keskusluita seuranjohtonsa kanssa, mutta ei saapunut paikalle Birmingham-ottelua edeltävään lehdistötilaisuuteen tai vetänyt joukkueellen valmistavia harjoituksia.

Nyt on käynyt ilmi, ettei Edwardsia nähdä lainkaan kentän laidalla Middlesbrough'n lauantaisessa kotipelissä Birminghamia vastaan.

BBC kertoo, että Edwards oli valmis hoitamaan kaikki tehtävät, joista hänet on lauantaina siirretty syrjään. Middlesbrough'n kerrotaan kuitenkin raivostuneen Wolverhamptonin lähestymistavasta, sekä Edwardsin halukkuudesta ottaa työ vastaan.

Edwardsin tiedetään pitävän Wolverhamptonia hänen unelmiensa työpaikkana. Edwards pelasi peliurallaan yli 100 ottelua seuran riveissä vuosina 2004–2008.

Wolves on ollut ilman päävalmentajaa viime sunnuntaista lähtien. Valioliigan jumbojoukkue antoi potkut portugalilaiselle Vitor Pereiralle, kun se ei onnistunut voittamaan 10 ensimmäisestä pelistään yhtäkään ottelua.

Luton Townia aiemmin Valioliigassa valmentanut Edwards allekirjoitti kesällä kolmivuotisen diilin Boron kanssa. Middlesbrough on Mestaruussarjassa kolmantena ennen lauantain kierrosta.