Englannin Valioliigassa pelaava Tottenham vahvisti, että jalkapalloagentin aseellisen uhkauksen kohteeksi oli seuran pelaaja Destiny Udogie. The Mirror kertoi uhkaajan olevan jalkapalloagentti. Tottenham ei aio kommentoida asiaa enempää, koska kyse on oikeudellisesta asiasta.

Udogie oli ollut ystävänsä kanssa Lontoossa syyskuun alussa. Kello oli ollut noin 23 illalla, kun poliisi oli kutsuttu paikalle Udogien jouduttua aseellisen uhkauksen kohteeksi.

– Poliisit keskustelivat uhrin kanssa ja tutkimuksen aikana ilmoitettiin myös, että toinen parikymppinen mies oli joutunut saman henkilön kiristämäksi ja uhkaamaksi, poliisi kertoi tiedotteessaan.

31-vuotias henkilö otettiin kiinni 8. syyskuuta epäiltynä ampuma-aseiden hallussapidosta käyttötarkoituksessa, kiristyksestä ja luvattomasta ajamisesta. Epäilty vapautettiin takuita vastaan, kun tutkinta jatkuu. Udogie ja hänen ystävänsä eivät loukkaantuneet tapahtuneessa.