Huuhkajat-hyökkääjä siirtymässä Boltoniin

Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Middlesbrough'n suomalaishyökkääjä Marcus Forss on siirtymässä lainalle sarjaporrasta alemmas Bolton Wanderersin riveihin, The Northern Echo ja The Bolton News uutisoivat.
Forss, 26, on päässyt kentälle vain yhdeksi peliminuutiksi Middlesbrough'n neljässä ensimmäisessä Mestaruussarjan ottelussa, eikä häntä nimetty lainkaan kokoonpanoon Norwich Cityä ja Sheffield Unitedia vastaan.
Suomen A-maajoukkueessa 21 ottelua pelannut Forss sai tiettävästi lainatarjouksen ainakin yhdeltä Mestaruussarja-seuralta ja useammalta seuralta Iso-Britannian ulkopuolella. Entinen Brentford-kärki on kuitenkin päättänyt jatkaa uraansa suomalaisittain tunnetun Boltonin riveissä.
Mixu Paatelainen muistetaan Boltonissa parhaiten hänen maalistaan nousukarsintojen finaalissa Readingia vastaan Wembley Stadiumilla vuonna 1995, kun taas legendaarinen maalivahti Jussi Jääskeläinen on yksi seuran kaikkien aikojen eniten otteluita pelanneista pelaajista.
The Bolton Newsin mukaan Forss saapuu uuteen seuraansa pelikunnossa ja saatetaan nähdä kokoonpanossa jo tiistai-illan kotiottelussa Rotherham Unitedia vastaan.
Forssilla on vyöllään 84 ottelua Middlesbrough'n paidassa. Kesällä 2022 seuraan saapunut hyökkääjä menestyi Michael Carrickin ensimmäisellä kaudella, mutta kaksi edellistä sesonkia ovat olleet loukkaantumisten varjostamia. Viime kaudella Forss pelasi vain kuusi ottelua avauskokoonpanossa.
Steven Schumacherin luotsaama Bolton on Englannin Ykkösliigan sarjataulukossa 14. sijalla, mutta hävinnyt vain yhden kuudesta ensimmäisestä ottelustaan tällä kaudella.