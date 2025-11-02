Manchester Cityn norjalaishyökkääjä Erling Haaland oli sunnuntaina jalkapallon Englannin Valioliigassa pitelemätön vierasjoukkue Bournemouthin puolustukselle. Hän teki kaksi maalia, kun City nousi 3–1-voitolla sarjataulukossa toiseksi pisteellä ohi Bournemouthin.
Haaland osui Manchesterissä avauspuoliajalla 17:nnellä ja 33. minuutilla. Bournemouthin rohkeasti korkealle nostama puolustuslinja avautui Haalandin juoksupalloissa.
Manchester City on jäljessä Valioliigaa johtavaa Arsenalia kuusi pistettä. Bournemouth on Cityn jälkeen sarjataulukossa Liverpoolin kanssa tasapisteissä.
Haaland on syyskauden 13 osumallaan maalipörssissä omilla lukemillaan. Hän on iskenyt neljässä viime kotiottelussa yhteensä kahdeksan maalia.
West Ham otti Lontoossa tärkeän kotivoiton, kun se kukisti Newcastlen 3–1. Voitolla West Ham nousi taulukossa yhden sijan 20 joukkueen pääsarjassa 18:nneksi ohi Nottinghamin.