Jalkapallon Englannin Valioliigan Liverpoolin egyptiläistähti Mohamed Salah vankisti asemaansa legendaarisen seuran suurimpien joukossa, kun hän maalasi lauantaina 2–0-voitossa Aston Villasta. Maali oli Salahille 250:s hänen Liverpool-urallaan kaikki kilpailut mukaan lukien.

Moiseen määrään ei seurassa ole aiemmin yltänyt kuin vain kaksi miestä: männävuosikymmenten legendat Ian Rush (346 maalia) ja Roger Hunt (285).

– Tuntuu hienolta tehdä maaleja niin isolle seuralle. Se on jotain, jota en ota itsestäänselvyytenä. Olen niin ylpeä ja tyytyväinen tästä saavutuksesta, Salah jutteli TNT Sportsille liigan sivuston mukaan.

Maali nosti Salahin myös Manchester Unitedin ikonihyökkääjän Wayne Rooneyn rinnalle. Salah on nyt kerännyt Valioliigassa Liverpoolille 276 "tehopistettä" (188 maalia, 88 maalisyöttöä) ja on Rooneyn (ManU:lle 183+93) kanssa yltänyt suurimpaan määrään tehopisteitä yhdelle seuralle Valioliigassa.

Valioliigan kaikkien aikojen pistepörssissä Salah jakaa Frank Lampardin kanssa kolmossijan 279 pisteellään (190+89). Edellä ovat Rooney (208+103=311) ja Valioliigan kaikkien aikojen maalikärki Alan Shearer (260+64=324).