Valioliigassa putoamistaisteluun valahtanut Wolverhampton Wanderers on erottanut päävalmentaja Gary O'Neilin sen jälkeen, kun kriisijoukkue hävisi kotikentällään sarjanousija Ipswich Townille 1–2-lukemin lauantaina.

Lisäajalla ratkennutta tappiota seurasi ruma kahakka. Wolvesin laitapuolustaja Rayan Ait-Nouri jouduttiin vetämään syliotteella pois kentältä otettuaan yhteen Ipswichin Wes Burnsin kanssa punaisen kortin arvoisesti.

Samaan aikaan Wolvesin maalintekijä Matheus Cunha kävi käsiksi Ipswichin vanhempaan taustajoukkojen jäseneen ja veti silmälasit hänen päästään. Cunha tyrkkäsi miestä sitä ennen kyynärpäällä takaraivoon.

Artikkeli jatkuu upotusten jälkeen.

LUE MYÖS: Synkkä paljastus Pep Guardiolan voinnista

Wolves on tappion myötä Valioliigan sarjataulukossa sijalla 19. Joukkue on ottanut 16 ottelusta vain yhdeksän pistettä ja on neljä pistettä jäljessä 17. sijalla olevasta Crystal Palacesta.

Wolves vahvisti O'Neilin ja hänen taustajoukkojensa potkut sunnuntaina. Entinen Bournemouth-luotsi tiedosti olevansa uhan alla tappion jälkeen, mutta sanoi vastuun heikosta vireestä olevan myös pelaajilla.

Lauantain välikohtaus antoi olettaa, ettei Wolvesin pukukoppi ollut enää O'Neilin hallinnassa.

– Jokaisen tuloksen myötä mahdollisuuteni menettää työni kasvavat, se ei ole mitään uutta, enkä ole siitä huolissani, O'Neil sanoi lauantaina.

– Ihmiset voivat osoittaa minua sormella, mutta osa vastuusta lankeaa pelaajille näinä hetkinä. Kun pääsemme hyviin asemiin kentällä ja hukkaamme pallon, en voi auttaa heitä siinä.

LUE MYÖS: Yllätyskäänne Valioliigan mestaruustaistossa

O'Neil johdatti Wolvesin viime kaudella 14. sijalle. Kesällä se menetti kuitenkin Pedro Neton ja Max Kilmanin kaltaiset tähtipelaajansa Chelseaan ja West Hamiin, eikä seura onnistunut paikkaamaan lähteneiden jättämiä aukkoja.

The Athletic kertoo, että Wolverhampton yrittää hankkia saudiseura Al-Shababin käskyttäjän Vitor Pereiran uudeksi managerikseen.