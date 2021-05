Valkovenäläinen oppositioaktivisti saanut satoja tappouhkauksia ja pelkää olevansa Lukashenkan hallinnon "seuraava uhri"

– Me saamme satoja tappouhkauksia, joissa sanotaan Ramanin olevan onnekas, kun hänet pidätettiin ja ettei meitä pidätettäisi, vaan ammuttaisiin kuoliaaksi. Ja että he aikovat räjäyttää toimistomme Varsovassa, Putilo sanoi.

Pratasevitshin kiinniotto pakottanut länsimaat toimimaan

Länsimaat ovat tuominneet Valko-Venäjän toimet laajasti, ja muun muassa EU on päättänyt rajoittaa valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyä EU-maiden ilmatilaan sekä asettaa uusia pakotteita Valko-Venäjälle.

Putilon mukaan Pratasevitshin kiinniotto on vihdoin pakottanut länsimaat sitoutumaan aiempaa merkittävämpiin toimiin.

– Kahdeksan kuukauden ajan on luvattu apua, mutta totuus on, ettei apua ole ollut nähtävissä, hän sanoi.

Diplomaattilähteiden mukaan YK:n turvallisuusneuvosto on suunnitellut järjestävänsä keskiviikkona suljettujen ovien takana epävirallisen kokouksen Valko-Venäjästä. Lähteet kuitenkin huomauttivat, että on epätodennäköistä, että neuvosto antaisi minkäänlaista lausuntoa, sillä Lukashenkalla on neuvostoon kuuluvan Venäjän vankkumaton tuki.