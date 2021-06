Mikä ajoi aktivistin lävistämään kaulansa kynällä kesken oikeudenkäynnin? Näin tukalaksi opposition asema on tehty Valko-Venäjällä

– Kaikki tarpeelliset lääketieteelliset toimenpiteet on tehty. Potilas on vakaassa tilassa, eikä hänen henkensä ole vaarassa, maan terveysministeriö kertoi Telegram-tilillään julkaistussa lausunnossa.

Tuhansia pidätetty mielenosoitusten jäljiltä

Valko-Venäjällä tuhansia opposition aktivisteja ja mielenosoittajia on pidätetty viime vuonna alkaneiden hallituksen vastaisten mielenosoitusten jälkeen. 41-vuotias Latypov on ollut vangittuna viime vuoden syyskuusta lähtien. Hän on syytteessä muun muassa virkavallan vastustamisesta.