Lukashenko väittää jälleen Nato-joukkojen "kuhisevan" rajalla – vaatii joukkojaan täyteen taisteluvalmiuteen

Valko-Venäjällä on ollut laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun Lukashenko julistettiin kuudennen kerran presidentinvaalien voittajaksi, tällä kertaa 80 prosentin ääniosuudella. Vaaleja pidetään vilpillisinä.

"Nato-joukot kuhisevat rajalla"

Lukashenkon mukaan Nato-joukot "kuhisevat toden teolla" Puolassa ja Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Sotilasliitto Nato on kiistänyt väitteet, että sen joukot olisivat aktivoituneet rajoilla.

Tästä huolimatta Lukashenko käski joukkonsa olemaan täydessä taisteluvalmiudessa. Hän vieraili Grodnon alueella mittavien sotaharjoitusten edellä. Alueelle on suunnitteilla sotaharjoituksia elokuun 28. ja 31. päivän väliselle ajalle.

Maata itsevaltaisesti 26 vuoden ajan hallinnut Lukashenko on torjunut vaateet uusista vaaleista. Hän ei ole myöskään suostunut jättämään tehtäväänsä. Eilen Lukashenko vannoi omien sanojensa mukaan "ratkaisevansa ongelman", viitaten hänen itsensä vastaiseen laajaan protestiliikehdintään.

Tihanovskaja ei ole asettumassa enää ehdolle

Belsatin perusteella asiasta on uutisoinut muun muassa venäläinen uutistoimisto Tass.

Tihanovskaja sanoi haastattelussa, että poliittisista syistä vangittujen vapauttaminen on yksi mielenosoitusten keskeisiä tavoitteita. Poliitikkoja sinänsä on tarpeeksi, hän arvioi.

Vielä tämän viikon maanantaina Tihanovskaja sanoi videoviestissään olevansa valmis toimimaan kansallisena johtajana. Tihanovskaja on aiemmin kertonut asettuneensa vaaleissa ehdolle vloggaajamiehensä puolesta sen jälkeen, kun tämän ehdokkuus estettiin.

Tihanovskajan liittolaiset perustivat tällä viikolla neuvoston, jonka tarkoitus on valvoa vallanvaihdon sujumista rauhanomaisesti kiistanalaisten vaalien jälkeen. Valko-Venäjä kertoi aloittaneensa rikostutkinnan opposition toimista, joita maan hallinto pitää vallankaappausyrityksenä.

Valtiontelevisiossa venäläisiä toimittajia?

Myös Valko-Venäjän valtiontelevision työntekijät ovat lakkoilleet protestina sille, että he eivät ole voineet raportoida mielenosoituksista puolueettomasti. Viime päivinä useat tv- ja radioyhtiö Belteleradion työntekijät ovat kertoneet, että heitä ei enää päästetty työpaikoilleen. Osa on irtisanoutunut.

Lukashenkon mukaan hän pyysi Venäjältä "paria kolmea" toimittajaryhmää. Yhteensä toimittajia on presidentin puheiden mukaan alle kymmenen. Toisten arvioiden mukaan venäläisiä mediatyöntekijöitä olisi maassa huomattavasti enemmän.

Muun muassa oppositiomedia Tut.by on kertonut, että Valko-Venäjällä on viikonlopun alla estetty pääsy lukuisiin verkkopalveluihin. Tut.byn mukaan sensuuri on iskenyt muun muassa lukuisiin mediatoimijoihin. Listalle ovat päätyneet esimerkiksi Euroradio ja Belsat.