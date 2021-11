Valkovenäläinen oppositiopoliitikko ihmettelee ulkoministeri Haaviston tapaamista: "Tarkoittaako tämä sitä, että Suomi tunnustaa Valko-Venäjän nykyisen johdon?"

Vilnasta on kuitenkin tullut kuluneen vuoden aikana yksi Valko-Venäjän opposition keskeisistä toimipaikoista.

Sieltä käsin toimii myös Frantsishak Vjatshorka, 33, yksi Valko-Venäjän näkyvistä oppositiohahmoista. Entinen toimittaja ja aktivisti Vjatshorka on nykyisin maan oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan korkein neuvonantaja. Tsihanouskajaa pidetään yli vuosi sitten järjestettyjen presidentinvaalien tosiasiallisena voittajana.

"Hallinto käytti Haaviston tapaamista oman asemansa pönkittämiseen"

Vjatshorkan mukaan siirtolaiskriisi on paitsi Lukashenkan keino kostaa EU:n sanktioita Valko-Venäjälle myös keino pysyä relevanttina toimijana kansainvälisessä politiikassa.

EU on jälleen asettanut Valko-Venäjälle lisää pakotteita, joista uusimmat kohdistuvat muun muassa lentoyhtiöihin. Aiemmin pakotteita on asetettu muun muassa öljynjalostuksen vientituotteille.

Valko-Venäjän oppositio on kuitenkin nähnyt niissä säännöllisesti monia aukkoja, jotka auttavat Lukashenkaa jatkamaan toimintaansa, kertoo muun muassa Guardian.

Myös osa asiantuntijoista on sanonut, että esimerkiksi kaliumkloridin eli potaskan ostoa, tuontia tai siirtoa Valko-Venäjältä on todellisuudessa rajoitettu vain osittain, kuten myös öljytuotteiden.

– Pakotteiden pitäisi kohdistua energia- ja finanssisektorille tiukemmin eikä jättää porsaanreikiä niiden kiertämiseen. Valko-Venäjän talousjärjestelmä on hyvin yksinkertainen, sillä kaikki keskeiset sektorit johtavat Lukashenkaan. Jos asetat pakotteen jollekin sektorille, tiedät sen kuuluvan Lukashenkalle ja siten vaikuttavan tähän, hän avaa.

Haavisto tapasi Makein YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa Yhdysvalloissa. Haavisto kertoi syyskuussa Helsingin Sanomille, että hän piti kokousta hyvänä tapana päivittää kuulumisia ja viedä tapaamisesta myös tietoa eteenpäin EU:n ulkoministereille. Hän kertoi myös ottaneensa Makein kanssa esiin Valko-Venäjän opposition halun vuoropuheluun maan hallinnon kanssa.

Maan itsenäisyys huolettaa

Valko-Venäjän oppositioliikkeellä ei ole tekemistä Venäjän kanssa, sillä liike pyrkii ennen kaikkea irti Lukashenkasta. Sitä liike on pyrkinyt myös omassa viestinnässään aktiivisesti alleviivaamaan.

Silti Vjatshorkalta on pakko kysyä etenkin Ukrainan vuoden 2013 tapahtumien jälkeen, miten hän uskoo Venäjän reagoivan, jos Valko-Venäjällä toimisikin yllättäen demokraattisesti valittu ja johdettu hallitus.

Poliisin pidätys ensi kerran jo teini-ikäisenä

Vjatshorka itse on omistanut oikeastaan koko elämänsä Lukashenkan vastaiselle taistelulle. Hänen isänsä Vintsuk Vjatshorka toimi aiemmin Valko-Venäjän sittemmin hajonneen oppositiopuoleen BPF:n johtajana, joka oli keskeisessä roolissa Valko-Venäjän itsenäistyessä Neuvostoliitosta. Puolue oli myös jo Lukashenkan vallan alkuvuosina itsevaltaisen johtajan keskeinen vastustaja.

Hinta on ollut kova. Vjatshorka pidätettiin ensimmäisen kerran hänen ollessaan vasta 13-vuotias. 16-vuotiaana hän joutui jo useamman kerran poliisin pahoinpitelemäksi. Vankilassakin hän on istunut muutamaan otteeseen.

Armeijassa hänet eristettiin eikä hänen annettu nukkua. Lisäksi hän joutui tekemään monia ikäviä työtehtäviä. Armeija-ajoista on laadittu myös Vjatshorkan elämään perustuva Netflix-elokuva Viva Belarus.

– He haluavat saada sinut tuntemaan, että sinut on hylätty ja olet yksin. Sitä samaa Lukashenka yrittää nyt tehdä omille kansalaisilleen. Hän yrittää luoda mielikuvan, että länsi ja EU ovat unohtaneet valkovenäläiset ja että he tulevat kärsimään, jos Lukashenka kaatuu.