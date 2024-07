Trumpin lapsenlapsi puhui republikaanien puoluekokouksessa: "Haluan kaikkien tietävän, että hän on ihan tavallinen isoisä"

– Mutta sain maanantaiaamuna puhelun nuorelta naiselta, joka sanoi: "Isä, haluan puhua RNC:ssä, koska haluan, että Amerikka tietää, millainen isoisäni oikeasti on". Joten ensimmäistä kertaa ikinä lavalla, ensimmäistä kertaa ikinä pitämässä puhetta, haluan esitellä vanhimman tyttäreni ja suosikkipresidenttinne vanhimman lapsenlapsen, Kai Madison Trumpin, hän jatkoi.

Ensimmäinen lapsenlapsen puhe

– Minulle hän on ihan tavallinen isoisä. Hän antaa meille karkkia ja limsaa, kun vanhempamme eivät katso, ja hän haluaa aina tietää, miten pärjäämme koulussa, Kai Trump aloitti puheensa.

Kai Trump on Trumpin kymmenestä lapsenlapsesta vanhin. Hän on taitava golfaaja ja hänellä on Youtube-kanava aiheeseen liittyen.