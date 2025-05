Tästä kysymyksestä Trump ei tykännyt – vastaus: "Älä enää koskaan..."

Manhattanin Wall Streetillä on alettu vitsailemaan "Tacosta", jonka keksi Financial Times -lehden taloustoimittaja Robert Armstrong.

Armstrongin kutsuma "Taco" ei viittaa suinkaan meksikolaiseen ruokaan, vaan se on lyhenne sanoista "Trump Always Chickens Out", joka tarkoittaa suomeksi "Trump jänistää aina".

Taloustoimittaja viittaa lausahduksella siihen, kuinka sijoittajat voivat luottaa siihen, että Donald Trump ensin uhkaa kauppakumppaneitaan tulleilla, ja päättää myöhemmin perääntyä.

Trumpilta kysyttiin vastikään termistä Valkoisen talon mediatilaisuudessa. Presidentti ei ollut tästä koskaan kuullutkaan.

– Ai jänistän? En ole koskaan kuullutkaan tästä, hämmästynyt Trump vastasi.

Tämän jälkeen Trump puolusteli syitä sille, kuinka hänen toimensa ovat kaikkea muuta kuin "jänistämistä".

Oli ilmiselvää, että kysymys ei suoranaisesti ilahduttanut presidenttiä.

– Älä enää koskaan sano, mitä äsken sanoit, Trump katsoi kylmästi toimittajaa.

– Se oli häijy kysymys, hän ärähti.

Katso Trumpin vastaus yläpuolelta.